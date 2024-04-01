Fenerbahçe'de Djiku ve Becao tekrar bir arada

Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun oynaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Djiku ve Becao tekrar bir arada
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01 Nisan 2024 12:16
Son güncelleme 01 Nisan 2024 12:19
Fenerbahçe'nin çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda konuk edeceği Adana Demirspor'a karşı savunmanın göbeğinde kimlerin forma giyeceği hemen hemen kesinleşti.

Teknik direktör stoperde Alexander Djiku ile sakatlığını tamamen atlatan Rodrigo Becao'ya görev verecek. Sezon başında harika bir uyum sağlayan Becao ve Djiku ikilisi , Becao'nun yaşadığı ağır sakatlık sonrası sekteye uğramıştı.

Çağlar Söyüncü'nün ise Süper Kupa finaline yetişmesi bekleniyor. Bireysel olarak çalışmalarına devam eden Çağlar Söyüncü'nün ağrılarının büyük oranda geçtiği de gelen haberler arasında yer aldı.

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