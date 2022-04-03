Fenerbahçe'de bedava golcü planı: Andrea Belotti

Fenerbahçe, Torino ile sözleşmesi bitecek Andrea Belotti'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de bedava golcü planı: Andrea Belotti
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03 Nisan 2022 14:01
 

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, golcü transferi için İtalya Milli Takımı'nın golcüsünü listesine aldı.

Fenerbahçe, Torino ile sözleşmesi bitecek Andrea Belotti'yi transfer etmek için girişimlere başladı. Torino ile sözleşmesi bitecek olan Belotti, sezon sonunda İtalya'dan ayrılmayı düşünüyor.

YENİ MACERAYA YELKEN AÇMAYA HAZIR

İtalyan ekibiyle sözleşme imzalamayacak olan tecrübeli golcü, yeni bir maceraya yelken açmaya hazır. Fenerbahçe'nin, sözleşmesi bitecek olan Belotti'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO CİVARI

Bu sezon Torino'da 17 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde UC AlbinoLeffe, Palermo ve Torino formalarını giyen Belotti, İtalyan Milli Takımı'yla 42 maça çıktı ve 12 gol kaydetti. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro civarında.

 

 

 

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