Fenerbahçe'de Becao forma istiyor!

Fenerbahçe'de ağrıları tamamen geçen Rodrigo Becao, 3 Nisan'daki Adana Demirspor maçı için İsmail Kartal'dan forma istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Becao forma istiyor!
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28 Mart 2024 10:28
Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...

Uzun süren sakatlığını anlatan ve Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte sahalara dönen Rodrigo Becao, bu karşılaşmada yaşadığı ağrılar nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyememişti.

HOCASIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli arada ağrıları tamamen geçen Brezilyalı stoper, yeniden takımla çalışmalara başladı ve 3 Nisan'daki Adana Demirspor maçı için İsmail Kartal'dan forma istedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Rodrigo Becao, bu sezon 14 resmi maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.  

 
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