Fenerbahçe'de başarının sırrı: '6 saniye'

İsmail Kartal yönetiminde başladığı sezonda iki kulvarda berabere bile kalmadan ilerleyen Fenerbahçe'nin rakip kaledeki bitiriciliği dikkat çekiyor ancak başarının perde arkasındaki en önemli istatistiklerden biri ön alanda baskı.
Sarı-lacivertlilerin topu geri kazanma süresi göz kamaştırıyor. Rakip sahada başlayan şiddetli pres ve pas kanallarını kapatmanın süresiyle top 6 saniye gibi oldukça kısa sürede Kanarya'ya geçiyor.
TOPU AL YA DA FAUL YAP
Ligin çok üzerinde olan topu geri kazanma süresi, Fenerbahçe'nin hem savunmada çok daha rahat olmasını sağlıyor hem de hücum etkinliği süreklilik kazanıyor. İkinci ve üçüncü bölgede yoğun pres, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sisteminin ve taktik varyasyonlarının temel taşını oluşturuyor. Tecrübeli hocanın en dikkat çekici taleplerinden biri de oyuncularından topu hızlı bir şekilde geri kazanamaması halinde faul yapılmasını istiyor.
Sarı-lacivertlilerin topu geri kazanma süresi göz kamaştırıyor. Rakip sahada başlayan şiddetli pres ve pas kanallarını kapatmanın süresiyle top 6 saniye gibi oldukça kısa sürede Kanarya'ya geçiyor.
TOPU AL YA DA FAUL YAP
Ligin çok üzerinde olan topu geri kazanma süresi, Fenerbahçe'nin hem savunmada çok daha rahat olmasını sağlıyor hem de hücum etkinliği süreklilik kazanıyor. İkinci ve üçüncü bölgede yoğun pres, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sisteminin ve taktik varyasyonlarının temel taşını oluşturuyor. Tecrübeli hocanın en dikkat çekici taleplerinden biri de oyuncularından topu hızlı bir şekilde geri kazanamaması halinde faul yapılmasını istiyor.