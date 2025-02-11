Fenerbahçe'de Ansu Fati harekatı!

Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin'in takımda kalmasının ardından askıya alınan Ansu Fati transferi için sezon sonunda yeniden harekete geçilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe'de Ansu Fati harekatı!
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11 Şubat 2025 09:03

Transferin son gününde Allan Saint- Maximin'in Napoli'ye transferi gerçekleşmeyince sarı-lacivertlilerin Ansu Fati girişimi sonuçsuz kalmıştı. 

İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, İspanyol oyuncu Ansu Fati'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.

Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek olan Barcelona, cazip bir teklif gelmesi halinde Fati'nin ayrılığına açık. Fenerbahçe de hücum hattını güçlendirmek için bu ayrılık ihtimalini fırsat olarak görüyor. Jose Mourinho da oyuncunun kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor. 

MOURINHO, FATI'Yİ ÇOK İSTİYOR 

Avrupa'da fark yaratmak isteyen Türk kulübü, genç yeteneği kadrosuna katmaya odaklanmış durumda. Ansu Fati'nin kaderi önümüzdeki yaz transfer döneminde şekillenecek. Ama Mourinho, Barcelonalı yıldızı Fenerbahçe'ye transfer etmeyi çok istiyor." Fenerbahçe, Maximin'le devre arasında yollarını ayırsaydı, Fati'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacaktı.


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