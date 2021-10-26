Fenerbahçe'de Ali Koç ve taraftarlar arasında gerginlik

Fenerbahçe'nin Barcelona'ya son topta kaybettiği maçın ardından gerginlik yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve taraftarlar arasında gerginlik
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26 Ekim 2021 23:26
Fenerbahçe'de futbolda yükselen tepkinin ardından EuroLeague'de basketbol takımının da Barcelona'ya son topta 76-74 kaybetmesi sonrasında taraftarlar tepki gösterdi.

Karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleyen ve son topta benche gelen Ali Koç'a mücadelenin bitiminin ardından tepki vardı.

Mücadele sonunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girerken kısa süreli gerginlik yaşandı.




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