Fenerbahçe'de Ali Koç, ikinci kez bunu yaşadı!

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde ikinci kez üst üste 3. mağlubiyetini aldığı bir dönem yaşadı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ali Koç, ikinci kez bunu yaşadı!
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31 Ekim 2021 13:02
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde ligde ikinci kez üst üste 3 maçta yenilgi yaşadı.

Sarı - lacivertliler, daha önce 2018'de de benzer bir tabloyla karşılaşmıştı. Fenerbahçe tarihinde üst üste 3 yenilgi alan toplam 5 başkan bulunuyor.

Bunlar; Aziz Yıldırım, Metin Aşık, Ali Şen ve Faruk Ilgaz. Ancak bu listede 2. kez kötü senaryoyu yaşayan tek isim Ali Koç oldu.

Ocak/Şubat 1967: Faruk Ilgaz
Mayıs 1981: Ali Şen
Mart/Nisan 1993: Metin Aşık
Kasım/Aralık 2009: Aziz Yıldırım
Ağustos/Eylül 2018: Ali Koç
Ekim 2021: Ali Koç


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