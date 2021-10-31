Fenerbahçe'de Ali Koç, ikinci kez bunu yaşadı!

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde ligde ikinci kez üst üste 3 maçta yenilgi yaşadı.



Sarı - lacivertliler, daha önce 2018'de de benzer bir tabloyla karşılaşmıştı. Fenerbahçe tarihinde üst üste 3 yenilgi alan toplam 5 başkan bulunuyor.



Bunlar; Aziz Yıldırım, Metin Aşık, Ali Şen ve Faruk Ilgaz. Ancak bu listede 2. kez kötü senaryoyu yaşayan tek isim Ali Koç oldu.



Ocak/Şubat 1967: Faruk Ilgaz

Mayıs 1981: Ali Şen

Mart/Nisan 1993: Metin Aşık

Kasım/Aralık 2009: Aziz Yıldırım

Ağustos/Eylül 2018: Ali Koç

Ekim 2021: Ali Koç





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