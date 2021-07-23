Fenerbahçe'de 9 gol: 24 milyon TL

Geçen sezon Samatta'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, forvet hattındaki şanssızlığını bir türlü kıramıyor. Kanarya, geçen yıl büyük umutlarla transfer ettiği golcüler Mame Thiam ve Kemal Ademi'yi kadro dışı bıraktı. Toplamda 9 gole imza atan ve kadro dışı bırakılan ikilinin Sarı-Lacivertlilere maliyeti 24 milyon TL oldu

Haber; Takvim
Abone Ol
Fenerbahçe'de 9 gol: 24 milyon TL
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2021 12:22
Fenerbahçe son yıllarda yaptığı transfer hatalarının faturasını ödemeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Vitor Pereira, geçen sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen Thiam ile Basel'den alınan Ademi'yi yetersiz oldukları gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.

HER SEZON SİL BAŞTAN

Sarı-Lacivertliler, Senegalli forvet Mame Thiam'a yıllık 1.5 milyon Euro ödüyor. Geçen sezon 34 maça çıkan tecrübeli oyuncu 8 gole imza attı.

Kemal Ademi ise geçen sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçirdi. Yıllık 850 bin Euro kazanan 25 yaşındaki golcünün Fenerbahçe kariyerinde 8 maçta sadece 1 golü var. İki oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpten şimdiye kadar 2.35 milyon Euro garanti ücret kazandı. Toplamda 9 gole imza atan ikilinin Kanarya'ya maliyeti yaklaşık 24 milyon TL oldu…

Şimdi iki oyuncu da kadro dışı ve Fenerbahçe bu oyunculara kulüp arıyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.