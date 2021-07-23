Fenerbahçe'de 9 gol: 24 milyon TL

Fenerbahçe son yıllarda yaptığı transfer hatalarının faturasını ödemeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Vitor Pereira, geçen sezon Kasımpaşa'dan transfer edilen Thiam ile Basel'den alınan Ademi'yi yetersiz oldukları gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.



HER SEZON SİL BAŞTAN



Sarı-Lacivertliler, Senegalli forvet Mame Thiam'a yıllık 1.5 milyon Euro ödüyor. Geçen sezon 34 maça çıkan tecrübeli oyuncu 8 gole imza attı.



Kemal Ademi ise geçen sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık geçirdi. Yıllık 850 bin Euro kazanan 25 yaşındaki golcünün Fenerbahçe kariyerinde 8 maçta sadece 1 golü var. İki oyuncu Sarı-Lacivertli kulüpten şimdiye kadar 2.35 milyon Euro garanti ücret kazandı. Toplamda 9 gole imza atan ikilinin Kanarya'ya maliyeti yaklaşık 24 milyon TL oldu…



Şimdi iki oyuncu da kadro dışı ve Fenerbahçe bu oyunculara kulüp arıyor.



