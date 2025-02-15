Fenerbahçe 'bu kafayla' final oynar!

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde 3-4-1-2 sistemine geçiş yaptıktan sonra büyük bir çıkış yakaladı.
Sarı-lacivertliler, üçlü savunmaya döndüğü günden bu yana üç kulvarda oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, hem savunmada güven verdi hem de hücumda etkili performansıyla dikkat çekti.
EN-NESYRI'NİN İNANILMAZ FORMU
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çift forvet sistemine geçişiyle birlikte Youssef En Nesyri'nin performansı da zirve yaptı.
Faslı golcü, üçlü savunmaya dönüş sonrası forma giydiği 10 maçın 8'inde gol atmayı başardı. Son maçta da Szymanski'nin ortasında yaptığı sert kafa vuruşuyla takımına önemli bir katkı sağladı.
SAVUNMA GEÇİLMİYOR
Mourinho'nun sisteminde futbolcular, disiplinli bir şekilde sahada yer alıyor ve bireysel kurtarıcı rollerine soyunmadan taktik plana sadık kalıyor. Bu anlayış, Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde de iddialı hale getirdi.
FİNAL İNANCI
Sarı-lacivertli camia artık sadece bir üst tura yükselmeyi değil, UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmayı hedefliyor.
Son 16 turunda Rangers veya Olympiakos'un rakip olması beklenirken, Fenerbahçe cephesinde bu turun rahat geçileceği düşünülüyor.
Çeyrek finalde muhtemel rakipler arasında Lazio ve Manchester United bulunuyor. Eğer Fenerbahçe bu engelleri aşarsa, İspanya'nın San Mamés Stadyumu'ndaki final uzak bir hayal olmaktan çıkabilir.
Sarı-lacivertliler, üçlü savunmaya döndüğü günden bu yana üç kulvarda oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe, hem savunmada güven verdi hem de hücumda etkili performansıyla dikkat çekti.
EN-NESYRI'NİN İNANILMAZ FORMU
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun çift forvet sistemine geçişiyle birlikte Youssef En Nesyri'nin performansı da zirve yaptı.
Faslı golcü, üçlü savunmaya dönüş sonrası forma giydiği 10 maçın 8'inde gol atmayı başardı. Son maçta da Szymanski'nin ortasında yaptığı sert kafa vuruşuyla takımına önemli bir katkı sağladı.
SAVUNMA GEÇİLMİYOR
Mourinho'nun sisteminde futbolcular, disiplinli bir şekilde sahada yer alıyor ve bireysel kurtarıcı rollerine soyunmadan taktik plana sadık kalıyor. Bu anlayış, Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde de iddialı hale getirdi.
FİNAL İNANCI
Sarı-lacivertli camia artık sadece bir üst tura yükselmeyi değil, UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmayı hedefliyor.
Son 16 turunda Rangers veya Olympiakos'un rakip olması beklenirken, Fenerbahçe cephesinde bu turun rahat geçileceği düşünülüyor.
Çeyrek finalde muhtemel rakipler arasında Lazio ve Manchester United bulunuyor. Eğer Fenerbahçe bu engelleri aşarsa, İspanya'nın San Mamés Stadyumu'ndaki final uzak bir hayal olmaktan çıkabilir.
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