Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu oyuncusu Johnathan Hamilton'ı Karadağ'ın Mornar Bar ekibine kiraladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hamilton'ın sezonun kalan bölümünde Karadağ ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Bu anlaşmanın Johnathan Hamilton'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine kariyerinin bu döneminde başarılar diliyoruz." denildi.



