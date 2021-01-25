Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Beko, Johnathan Hamilton'ın kiralık olarak transferine onay verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da ayrılık
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25 Ocak 2021 14:09
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Trinidad ve Tobagolu oyuncusu Johnathan Hamilton'ı Karadağ'ın Mornar Bar ekibine kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hamilton'ın sezonun kalan bölümünde Karadağ ekibinde kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Bu anlaşmanın Johnathan Hamilton'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine kariyerinin bu döneminde başarılar diliyoruz." denildi.



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