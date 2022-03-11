Fenerbahçe Beko, Merkezefendi deplasmanında galip!

ING Basketbol Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Yukatel Merkezefendi ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 82-76'lık skorla kazandı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emircan Koşut 2, Altan Erol, German 31, Lomazs 22, Hakan Yapar 5, Hollowell 2, Upson, Yiğitcan Turna, Sestina 14
Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 12, Floyd 9, Booker 12, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer, De Colo 19, Polonara 7
1. Periyot: 19-23
Devre: 35-44
3. Periyot: 51-72
Sarı-lacivertliler mücadeleyi 82-76'lık skorla kazandı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emircan Koşut 2, Altan Erol, German 31, Lomazs 22, Hakan Yapar 5, Hollowell 2, Upson, Yiğitcan Turna, Sestina 14
Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 12, Floyd 9, Booker 12, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer, De Colo 19, Polonara 7
1. Periyot: 19-23
Devre: 35-44
3. Periyot: 51-72