Fenerbahçe Beko, Merkezefendi deplasmanında galip!

ING Basketbol Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 82-76 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Merkezefendi deplasmanında galip!
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11 Mart 2022 21:46
ING Basketbol Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Yukatel Merkezefendi ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 82-76'lık skorla kazandı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emircan Koşut 2, Altan Erol, German 31, Lomazs 22, Hakan Yapar 5, Hollowell 2, Upson, Yiğitcan Turna, Sestina 14

Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 12, Floyd 9, Booker 12, Metecan Birsen 6, Şehmus Hazer, De Colo 19, Polonara 7

1. Periyot: 19-23

Devre: 35-44

3. Periyot: 51-72

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