Fenerbahçe Beko, ikinci galibiyet için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 1-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Monaco'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, ikinci galibiyet için sahaya çıkıyor
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25 Nisan 2024 12:28
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında cuma günü Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda 95-91'lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.

Play-off etabının üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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