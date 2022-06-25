Fenerbahçe Beko'da ayrılık!

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi bir ayrılık yaşandı.



Sarı-lacivertliler, Pierria Henry'nin sözleşmesindeki NBA opsiyonunu kullanma kararı aldığını açıkladı. Fenerbahçe ayrıca, oyuncunun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakların kulüpte olduğu duyurdu.



Pierria Henry, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye veda etmişti.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



"Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Pierria Henry, sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı almıştır.



Sporcumuzun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko'da olacaktır.



Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."





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