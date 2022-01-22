Fenerbahçe, Ajax'ın golcüsünü istiyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.



Sarı - Lacivertliler Ajax'ın 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Danilo için düğmeye bastı. Sezon sonunda Hollanda ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek olan Danilo için Fenerbahçe'nin cüzi bir bonservis bedeli teklifinde bulunacağı öğrenildi.



Fenerbahçeli kurmayların oyuncunun menajeri ile temas halinde olduğu birkaç gün içinde Ajax ile de görüşmelere başlayacağı ifade edildi.



Ceza sahası içinde son derece etkili bir isim olan ancak Ajax'ta yedek kalan Danilo'nun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve bunu menajerine ilettiği de gelen haberler arasında.



Piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Danilo için Fenerbahçe'nin 1.5 milyon Euro civarında bir teklifte bulunacağı ifade ediliyor. Ajax altyapısında yetişen Danilo geçtiğimiz sezon Twente'de oynamıştı. 22 yaşındaki Danila 1.74 boyunda. Ceza sahası içinde bitiriciliği ve çabukluğu ile birlikte top tekniği ile dikkat çekiyor.



HULL CİTY DE ONUN PEŞİNDE!



İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de Ajax'ın Brezilyalı yıldız golcüsü Danilo'yu kadrosuna katmayı planlıyor... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduduğu İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Hollanda devine resmi teklif yapması bekleniyor. Danilo kariyerini Hollanda dışında sürdürmek istiyor.





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