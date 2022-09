Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de, Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-0'lık net bir skorla kazandı.



Mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diego Rossi, 17. dakikada Gustavo Henrique, 45.4. dakikada Miguel Crespo, 70. dakikada Enner Valencia ve 76. dakikada İrfan Can Kahveci attı.



Fenerbahçe ayrıca mücadelede Joao Pedro ile bir penaltıdan yararlanamadı. Brezilyalı futbolcunun 45. dakikadaki atışını, kaleci Runnarsson kurtardı.



Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 19 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.



Süper Lig'in 6. haftasını BAY geçen Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 6 maç sonunda 13 puana yükseldi. Alanyaspor ise 8 puanda kaldı.



Fenerbahçe, ligin 8. haftasında, milli aradan sonra Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek.



JORGE JESUS'TAN 8 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Rennes maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.



Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçının ilk 11'inden kaleci Altay Bayındır ile savunma oyuncuları Gustavo Henrique ve Attila Szalai'yi Alanyaspor'a karşı da ilk 11'de oynattı.



68 yaşındaki çalıştırıcı, bu 3 ismin dışında kalan oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, Miguel Crespo, Diego Rossi, Emre Mor, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.



Jesus, Luan Peres'i sakatlığı sebebiyle, Joshua King'i ise ağrıları nedeniyle kadroya almadı. Bu 2 ismin dışında Rennes maçına 11'de başlayan oyuncular ise Alanyaspor'a karşı yedek soyundu.



Jesus, Corendon Alanyaspor'a karşı kalede Altay Bayındır'ı oynattı. Savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturan deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Willian Arao ile Miguel Crespo'ya şans tanıdı. Orta sahanın kanatlarında Diego Rossi ile Emre Mor, gol yollarında ise Enner Valencia ve Joao Pedro yer aldı.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Arda Güler, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun maça yedek başladı.



FENERBAHÇE'DE SİSTEM DEĞİŞTİ



Jorge Jesus, savunmadaki sakatlıklar sebebiyle sisteminde değişime gitti.



Sakatlık sebebiyle Luan Peres ve Joshua King'in yanı sıra tam iyileşemeyen Serdar Aziz'i de kadroya almayan tecrübeli teknik adam, savunmadaki eksiklik sebebiyle sistemini değiştirdi ve takımını sahaya 4-4-2 sistemiyle sürdü.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra ağrıları bulunan Joshua King kadroda yer almadı.



Yakın zamanda uzun süreli bir sakatlıktan çıkan Serdar Aziz de tam hazır olmadığı gerekçesiyle kadroya alınmadı.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ



Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor maçına da yoğun ilgi gösterdi.



Sarı-lacivertlilerin sezon başından beri oynadığı karşılaşmaların tamamında stadı dolduran taraftarlar, Alanyaspor maçında da bunu sürdürdü.



Karşılaşma öncesinde takımlarına yoğun destek veren sarı-lacivertliler, oyuncuları da tek tek çağırarak onlara moral verdi.



Müsabakada Alanyasporlu taraftarlar için ayrılan bölümde ise az sayıda taraftar yer aldı.



JESUS İÇİN SEVGİ GÖSTERİSİ



Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.



Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi Portekizli teknik direktörleri için uzun süre tezahürat yaptı.



FENERBAHÇE BASKISI VE GOL



Fenerbahçe karşılaşmaya baskılı başlarken, istediği golü de erken buldu. Sol kanattan gelişen atakta Efecan'dan seken topu Diego Rossi, ceza sahası yayında önünde buldu ve durumu 1-0'a getirdi.



2. GOL HENRIQUE'DEN



Fenerbahçe, Rossi ile bulduğu golün ardından hız kesmezken, 17. dakikada 2-0 öne geçti. Bu dakikada kullanılan kornerde, Willian Arao'nun ön direkten arkaya aşırdığı topu iyi takip eden Gustavo Henrique durumu 2-0 yaptı.



KADIKÖY'DE PENALTI KARARI



Fenerbahçe, ilk yarının uzatma anlarında penaltı kazandı. Fenerbahçe'de Pedro, ceza sahasına girerken Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Sarı-lacivertlilerde Pedro topun başına geçti. Brezilyalı futbolcunun vuruşunu kaleci Runnarsson kurtardı.



DEVRE BİTMEDEN 3. GOL



Fenerbahçe, ilk yarı düdüğünden önce bir gol daha buldu. İlk yarının uzatma anlarında Emre'nin pasında Valencia'dan önce savunma araya girdi. Dönen topa gelişine vuran Miguel Crespo güzel bir golle farkı 3'e çıkardı.



Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0 önde gitti.



VALENCIA 7 GOLE ULAŞTU



Fenerbahçe'de 70. dakikada bu kez Enner Valencia, fileleri havalandırdı. Ceza sahasında topla buluşan Lincoln Henrique'nin kale sahasına çevirdiği topu iyi değerlendiren Valencia, skoru 4-0'a getirdi. Valencia, ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltti.



ARDA GÜLER TEZAHÜRATLARI



Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmanın 73. dakikadasında takımın genç yıldızı Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundular.



PERDEYİ İRFAN KAPATTI



Fenerbahçe'nin, Rennes ile deplasmanda oynadığı maçta şık bir gol atan İrfan Can Kahveci, Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Karşılaşmaya sonradan dahil olan milli futbolcu, 76. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve kaleci Runnarsson'u mağlup etti.



ARDA GÜLER OYUNDA



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftarın Arda Güler çağrısına kulak verdi ve genç yıldız, karşılaşmanın 82. dakikasında Joao Pedro yerine oyuna dahil oldu.



Fenerbahçe karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza sahası önü sol tarafta pres yaparak topu kazanan Crespo'nun Valencia'ya pasında Efecan'ın müdahaslesiyle top penaltı noktası civarında bekleyen Rossi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



8. dakikada uzun pasta sağ açıkta topla buluşan Candeias'ın çizgiye paralel pasında kale içinde bekleyen Ahmed Hassan topa dokundu ancak çerçeveyi tutturamadı. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.



12. dakikada Efkan'ın pasında sağ çaprazdan içeri giren Ahmed Hassan meşin yuvarlağı Candeias'a aktardı. Bu oyuncunun Ferhat'a göndermek istediği topu Ferdi kornere çeldi.



14. dakikada pres sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Valenica'nın vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.



17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Rossi'nin sol kenardan kullandığı kornerle ön direkte topla buluşan Arao'nun topukla kaleye yönlendirdiği top, kale önünde bekleyen Gustova Henrique'nin kafa şutuyla ağlara gitti: 2-0.



30. dakikada Valencia kazanılan korner atışını çabuk kullanıp topu kale önünde bekleyen Pedro'ya kazandırdı. Pedro'nun çevirdiği topla buluşan Arao'nun dönerek çektiği şutta kalecinin sağ direkte çeldiği top oyun sahasına döndü.



45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önünde presle kazanılan topla buluşan Pedro, çalım attığı Fatih Aksoy tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.



45+3. dakikada topun başına geçen Pedro'nun kalenin sağ köşesine gönderdiği topu aynı köşeye yatan kaleci çelerek oyun alanına gönderdi.



45+4. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde rakipten dönen topla ceza sahası önünde buluşan Crespo'nun çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kalenin sağ üstünden ağlara gitti: 3-0.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





70. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Crespo'nun baskıyla kazandığı topu İrfan Can Kahveci ceza sahası sol kenarında bekleyen Lincoln Henrique'ye aktardı. Bu oyuncunun içeriye doğru paralel gönderdiği ve Valencia'nın vurduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.



76. dakikada Fenerbahçe'nin 5. golü geldi. Orta sahada buluştuğu topu driplingle taşıyan Valencia, sağ tarafta bekleyen İrfan Can Kahveci'ye pas attı. Defans oyuncusunu çalımla geçen bu oyuncunun sağ köşeden vurduğu top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 5-0.



79. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, driplingle taşıdığı topu ceza sahası sol tarafından kaleye gönderdi. Kaleci Altay'ın çeldiği top oyun alanına döndü.



87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci topu çelerek uzaklaştırdı.



89. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Orta sahadan Lusamba'nın ara pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Erencan Yardımcı'nın karşı karşıya çalım atmaya çalıştığı kaleci Altay topu uzaklaştırdı.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Ülker



Hakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Alioski, Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Dk. 81 Mert Hakan Yandaş), Arao, Rossi (Dk. 66 Lincoln Henrique), Emre Mor (Dk. 66 İrfan Can Kahveci), Valencia (Dk. 86 Batshuayi), Pedro (Dk. 81 Arda Güler)



Corendon Alanyaspor: Runarrson, Pereira, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Oussama Targhalline), Leroy Fer, Candeias (Dk. 85 Lusamba), Efecan Karaca (Dk. 85 Cavaleiro), Zinedine Ferhat (Dk. 16 Oğuz Aydın), Ahmed Hassan (Dk. 85 Erencan Yardımcı)



Goller: Dk. 5 Rossi, Dk. 17 Gustavo Henrique, Dk. 45+4 Crespo, Dk. 70 Valencia, Dk. 76 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 31 Efkan Bekiroğlu, Dk. 71 Balkovec (Corendon Alanyaspor)





