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Fenerbahçe 230. kez Avrupa sahnesinde

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında geride kalan 229 maçta 84 galibiyet, 48 beraberlik ve 97 yenilgi yaşadı

Kaynak: AA
Fenerbahçe 230. kez Avrupa sahnesinde
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20 Şubat 2019 09:34
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında 21 Şubat Perşembe akşamı Rusya'da Zenit'le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

           Organizasyon 
 UEFA Kupası 54  18  10  26  72  91 
 UEFA Avrupa Ligi 61 31  17  13  81  56
 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33  20  30  70 
 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32  12  10  10  47  37
 UEFA Şampiyonlar Ligi 40  11  23  42  70 
 Avrupa Kupa Galipleri Kupası  9 11  11 
 TOPLAM 229  84  48  97  283  335 
"Kupa 2"de 115 maç
Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 115 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 115 maçta rakip fileleri 153 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

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