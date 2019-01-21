HOCALARI "GERRARD" DİYOR!

Ankaragücü maçının son bölümünde oyuna giren Galatasaray'ın genç oyuncusu Gökay Güney, 19 yaşında Süper Lig'de siftah yaptı.Ozan Kabak'ı kaybeden Fatih Terim altyapıdan Gökay'ı kazanacağını gösterdi. Terim, kupadaki Bolu maçında Gökay'ı ilk 11'de oynatacak.Hem savunmada, hem de orta sahada oynayabilen genç yetenek, hocasının kendisine duyduğu güvenden dolayı çok mutlu.Galatasaray altyapısına 9 yaşında giren Gökay Güney, U16, U17'den sonra direkt U21'e şimdi de as takıma yükseldi.18 yaşındaki Gökay için hocaları "Mini Gerrard" lakabını taktı. 2016 yılında profesyonel olan genç yıldız Galatasaray'ın gelecekte orta sahayı emanet etmesi beklenen futbolculardan.18 yaşındaki yıldız adayı, ilk milli maçına U18 takımıyla Romanya karşısında çıkmıştı. 2017 yılında U19 milli takımına seçilen Gökay, milli forma ile toplam 7 maça çıktı.