"TFF ŞİMDİDEN ŞARTLARI AÇIKLAMALI"

Ligin oynanmaması ihtimaline karşı alınacak kararın da şimdiden belirlenmesi gerektiğini söyleyen tecrübeli antrenör, "Ertelemenin çok fazla olamayacağını düşünecek olursak, yarın bir gün karar alındı dedi ki, ülke adına 15 gün - 21 gün - 1 ay olur ise, bırakmak bir ara vermek zorunda kalırsak, esas sıkıntı o zaman. Her kafadan bir ses çıkacak o zaman, şöyle böyle olsun diye. Bana kalırsa şimdiden böyle bir ihtimal olur ise TFF'nin kararı budur. Sıralamaya göre mi onaylarsanız, ben bunu kabul etmiyorum mu dersiniz. O TFF'nin kararı. Türkiye Kupası finaline gelince nerede olacak diye soruyorsunuz. 1 sene önceden Adana'da oynuyorum, böyle bir şey. TFF, şimdiden bu şartlar olursa böyle karar alırım demesi lazım. Böylece kimsenin tesiri altında kalmaz. Rahatsız edici sorulara da muhatap olmaz." diye konuştu.

Teknik Direktörü, TFF'nin koronavirüs protokolünde yapmayı düşündüğü değişiklik için konuştu.Koronavirüs vakalarının takımlarda artması durumunda hükmen mağlubiyetin devreye sokulması planı için görüşü sorulan Fatih Terim,, kadrodaki oyuncu sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı ve, "Pandeminin yakıp yıktığı ortamda TFF'nin de işi kolay değil. Burada şu anda kadrolarda rakam 30. 30'dan 14 gibi görünüyor. Şu anda erteleme diyor kural.U17 oyuncularını da hazır tutmaya çalışıyoruz. Başımıza iş gelir diye. Bu maçlar her halükarda oynanabilir zaten. Bu Türkiye Ligi, ciddi bir lig. Önemli bir yarışma içerisindeyiz hepimiz. Sahaya çıkan 11'lerin çok fazla gençle olması çok mantıklı değil ama yapacak bir şey yok. Yapacak olan şey kadro rakamını yükselterek sahada kalmaya çalışmak." dedi.