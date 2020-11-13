Fatih Terim'den Etebo ve Saracchi için karar!

Etebo'yu sezon sonunda Stoke City'ye geri göndermeyi planlayan G.Saray, Saracchi'nin bonservisini almak için ise devre arasında harekete geçecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Etebo ve Saracchi için karar!
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13 Kasım 2020 10:36
Geçen sezon kiralık oyuncularından ağzı yanan G.Saray'da bu sayı 2'ye düştü.

Bu sezon sadece Etebo ve Saracchi kiralık forma giyiyor. Etebo'nun sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, Saracchi için Leipzig böyle bir madde koydurmadı.

Etebo düşünülmüyor!

Galatasaray cephesi, Etebo'nun bonservisini almayı düşünmüyor. Terim ideal orta sahasını Taylan-Belhanda-Emre Kılınç üçlüsünden oluşturdu ve Etebo'nun performansını yeterli bulmadı.

Nijeryalı, sezon sonu Stoke City'ye geri gönderilecek. Saracchi ise kadroda tutulacak. Uruguaylı sol bekin bonservisini almak için ocak ayında Leipzig'le görüşülecek.



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