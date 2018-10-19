Fatih Terim'den dikkat çeken satrafor tercihi

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor maçında teknik direktör Fatih Terim dikkat çeken bir hamle yaptı.
Fatih Terim, sakatlığını atlatmasına rağmen santrafor pozisyonunda Eren Derdiyok yerine Sinan Gümüş'e şans verdi. Eren Derdiyok ise yedek kulübesinde şans buldu.
Tecrübeli teknik adam Nagatomo'yu da dinlendirirken, 11'de Ömer Bayram'a görev verdi.
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Fatih Terim, sakatlığını atlatmasına rağmen santrafor pozisyonunda Eren Derdiyok yerine Sinan Gümüş'e şans verdi. Eren Derdiyok ise yedek kulübesinde şans buldu.
Tecrübeli teknik adam Nagatomo'yu da dinlendirirken, 11'de Ömer Bayram'a görev verdi.
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