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Fatih Terim'den dikkat çeken satrafor tercihi

Fatih Terim, Bursaspor maçında santrafor pozisyonunda Sinan Gümnüş'e şans verirken sakatlığını atlatan Eren yedekler arasında yer buldu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den dikkat çeken satrafor tercihi
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19 Ekim 2018 19:40
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor maçında teknik direktör Fatih Terim dikkat çeken bir hamle yaptı.

Fatih Terim, sakatlığını atlatmasına rağmen santrafor pozisyonunda Eren Derdiyok yerine Sinan Gümüş'e şans verdi. Eren Derdiyok ise yedek kulübesinde şans buldu.

Tecrübeli teknik adam Nagatomo'yu da dinlendirirken, 11'de Ömer Bayram'a görev verdi.

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