Fatih Terim'den 5 oyuncuya neşter

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçında 5 oyuncuya neşter vurdu.
Deneyimli teknik adam, Ankaragücü maçında ilk 11'de görev alan Ömer Bayram, Yedlin, Etebo, Arda Turan ve Emre Kılınç'ı ilk 11'e almadı. Cezalı Mustafa Muhammed'in yerine Falcao'nun geçmesiyle birlikte tam 6 farklı oyuncu 11'de görevlendirildi.
Galatasaray'da bu 5 oyuncunun yerine Saracchi, Linnes, Taylan, Belhanda ve Babel ilk 11'e girdi.
SİVASSPOR MAÇI İLK 11'İ
ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'İ
Deneyimli teknik adam, Ankaragücü maçında ilk 11'de görev alan Ömer Bayram, Yedlin, Etebo, Arda Turan ve Emre Kılınç'ı ilk 11'e almadı. Cezalı Mustafa Muhammed'in yerine Falcao'nun geçmesiyle birlikte tam 6 farklı oyuncu 11'de görevlendirildi.
Galatasaray'da bu 5 oyuncunun yerine Saracchi, Linnes, Taylan, Belhanda ve Babel ilk 11'e girdi.
SİVASSPOR MAÇI İLK 11'İ
ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'İ