Fatih Terim: 'Bu sene aynı hatalar olmasın'

Galatasaray'da transfer döneminde yaşanan kaos takım içine kenetlendirme getirdi. Son dönemde beklenen transfer hamlelerinin yapılmaması ve gündeme gelen yüksek menajer komisyonu iddialarıyla zor günler geçiren sarı-kırmızılılarda, Florya'da bambaşka bir hava esiyor.



Yeni sezona tek bir idmanı dahi basına açmadan girecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve oyuncuların yeni sezona çok motive olduğu belirtildi. Takımın tecrübeli isimlerinden Radamel Falcao ve Arda Turan'ın yüksek konsantrasyonu hem yönetimde hem teknik heyette memnuniyet yaratırken genel olarak takımın motivasyonu da takdir topladı.

Teknik Direktör Fatih Terim de oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.



FATİH TERİM'DEN DEĞERLENDİRME



Tecrübeli teknik adamın, "Bizi uzun ve yorucu bir maraton bekliyor. Herkese bu yolculukta ihtiyacım var. Geçen sene bize ders olsun. İlk yarıda çok gereksiz puanlar kaybettik. Bu sene aynı hatayı tekrarlamamız gerekiyor. Nasıl start vereceğimiz de önemli" diye konuştuğu öğrenildi.



Fatih Terim üst üste zor maçlar oynayacaklarını ve henüz hazır olmadıkları bir dönemde bu karşılaşmalara çıkacaklarını sözlerine ekledi.



