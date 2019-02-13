Bu üçlüye dikkat

Gözler Diagne'de

İdmanda sürpriz var

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, tıpkı Trabzonspor maçında olduğu gibi, takımından maça önde şok presle başlamasını ve rakip savunmayı hataya zorlamasını bekliyor.İlk 15 dakikada gelecek bir golün önemine dikkat çeken Terim, taraftar desteğiyle birlikte psikolojik gücü elde tutmanın hesapları içinde.Trabzonspor maçının yıldızları; Diagne, Belhanda ve Feghouli üçlüsüne yine özel görevler veren Terim, önde baskıyı bu isimlerle başlatacak.Tüm hücum aksiyonları da, bu isimlerin pozisyona girmesi veya pozisyonları yaratması üzerine gerçekleşecek. Bu plan doğrultusunda, Onyekuru'nun da ters kanattan bulduğu boşlukları değerlendirerek hücumda zenginlik yaratması bekleniyor.Galatasaray kariyerine golle başlayan Diagne, Benfica karşısında da Aslan'ın en önemli kozu olacak. Yunus Akgün ise Terim'in kulübedeki genç jokeri.Sarı-Kırmızılı ekibin dün sabah yapılan idmanında, sakatlığını atlatan Mariano'nun takımla birlikte çalışması tam anlamıyla sürpriz etkisi yarattı.Benfica maçında sağ bekte Linnes'i oynatmayı düşünen Fatih hoca, Mariano'nun takıma katılması nedeniyle kararını karşılaşma öncesine bıraktı. Brezilyalı futbolcunun 90 dakikayı çıkarabilceğine kanaat getirilirse, ilk 11'e alınma ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.