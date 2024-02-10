Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Shota Arveladze'nin ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile Ivo Vieira'nın yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 2-0 kazanırken goller; 31. dakikada Emre Mor ve 76. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 27'ye yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Pendikspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





30. dakikada maçtaki ilk etkili pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eysseric, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Erdem uzanarak topu kornere tokatladı.



31. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Can Keleş'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Eysseric, son çizgiye inip savunmanın arkasına yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Emre Mor, kale sahası içinden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.







