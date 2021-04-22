Fark yiyen Real Madrid'in hocası Laso konuştu

Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes'e mağlup oldukları maç sonunda konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fark yiyen Real Madrid'in hocası Laso konuştu
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22 Nisan 2021 23:10
Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes'e 91-68 yenildikleri maçın ardından Anadolu Efes'i ikinci yarıda durduramadıklarını aktardı.

İlk yarıda savunmada sağlam durduklarını belirten Laso, "Anadolu Efes'i performansından dolayı tebrik ediyorum. Maç geçen gün olduğu gibiydi. İkinci yarıda Anadolu Efes yine avantajı buldu ve maç boyunca bunu korudu. Biz şutlarımızı buldu ancak sayı bulmakta zorlandık. Anadolu Efes'in maçı iyi idare etmesine izin verdik." diye konuştu.

Walter Tavares'in sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Laso, "Tavares geçtiğimiz maçın üçüncü periyodunda bildiğiniz üzere sakatlandı. Kasığında bir sakatlık var ve bu yüzden hareket etmekte güçlük çekiyor. Bugün denedik ancak daha fazla hareket edemediği için risk almadık. İspanya'daki maçlarda oynayacak mı, oynamayacak mı emin değilim. Oynamasını umuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



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