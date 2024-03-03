Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Francesco Farioli'nin ekibi Nice, deplasmanda Carles Martinez'in yönetimindeki Toulouse'a konuk oldu.



Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Toulouse 2-1 kazanırken goller 65. dakikada Thijs Dallinga ve 69. dakikada Yann Gboho'dan geldi.



Nice'in tek golü ise 8. dakikada Teremas Moffi'den geldi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Nice 40 puanda kalırken, üst üste üçüncü galibiyetini alan Toulouse 29 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Toulouse deplasmanda Le Havre'a konuk olurken, Nice evinde Montpellier'i ağırlayacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU