Falcao: 'Bu beraberlik bir zafer'

Eski takımı Atletico Madrid'e attığı son dakika penaltı golüyle Rayo Vallecano'ya puan getiren Radamel Falcao, maçın ardından açıklamada bulundu.



Kolombiyalı golcü maç sonu açıklamasında penaltı golünden önce maç boyunca gole hep yakın olduklarını söyleyerek, "Maç boyunca gol atmak için gösterdiğimiz çabayı düşününce bu 1 puan bize zafer gibi geliyor. Son dakikadaki penaltıya kadar golü bulmak için hiç pes etmedik, geriye düşsek de yılmadık ve istediğimizi aldık" açıklamasını yaptı.



Falcao bu sezon Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 10 lig maçında 2 gol kaydetti.





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