24 Aralık
Samsunspor-Eyüpspor
20:30
24 Aralık
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2-2
24 Aralık
Boluspor-Fethiyespor
0-0
24 Aralık
Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
2-040'
24 Aralık
Burkina Faso-Ekvator Ginesi
2-1
24 Aralık
Cezayir-Sudan
1-043'
24 Aralık
Fildişi Sahili-Mozambik
20:30
24 Aralık
Kamerun-Gabon
23:00

Fabregas'tan Alonso yorumu: "Başa çıkmak zor"

Cesc Fabregas, Real Madrid'de göreve başlayan Xabi Alonso'nun en büyük sınavının yıldızlarla dolu soyunma odasını yönetmek olacağını söyledi.

calendar 24 Aralık 2025 18:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fabregas'tan Alonso yorumu: 'Başa çıkmak zor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya Milli Takımı eski futbolcusu ve Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Real Madrid'in başına geçen Xabi Alonso'nun karşı karşıya olduğu en büyük zorluğu değerlendirdi.

DAZN için hazırlanan bir belgeselde konuşan Fabregas, Real Madrid'de oyuncu yönetiminin teknik ve taktikten bile daha karmaşık olabileceğine dikkat çekti. İspanyol teknik adam, Madrid ekibinin kadro yapısının soyunma odasında ciddi bir rekabet yarattığını vurguladı.

"HERKES FARK YARATMAK İSTİYOR, BAŞA ÇIKMAK ZOR"



Fabregas açıklamasında, "Tüm oyuncular çok iyi. Hepsi milli takımlarında oynuyor, neredeyse tamamı 50 milyon euro değerinde. Her biri sahada olmayı hak ettiğini düşünüyor. Herkes fark yaratmak istiyor. İşte bununla başa çıkmak kesinlikle en zor kısım" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.