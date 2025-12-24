Fabregas'tan Alonso yorumu: 'Başa çıkmak zor'

İspanya Milli Takımı eski futbolcusu ve Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Real Madrid'in başına geçen Xabi Alonso'nun karşı karşıya olduğu en büyük zorluğu değerlendirdi.



DAZN için hazırlanan bir belgeselde konuşan Fabregas, Real Madrid'de oyuncu yönetiminin teknik ve taktikten bile daha karmaşık olabileceğine dikkat çekti. İspanyol teknik adam, Madrid ekibinin kadro yapısının soyunma odasında ciddi bir rekabet yarattığını vurguladı.



"HERKES FARK YARATMAK İSTİYOR, BAŞA ÇIKMAK ZOR"

Fabregas açıklamasında,ifadelerini kullandı.