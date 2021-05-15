FA Cup'ta şampiyon Leicester City!

İngiltere Federasyon Kupası final maçında Leicester City, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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FA Cup'ta şampiyon Leicester City!
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15 Mayıs 2021 21:09
İngiltere Federasyon Kupası final karşılaşmasında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Leicester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leicester'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada Youri Tielemans kaydetti.

Chelsea'nin 89. dakikada Ben Chillwell ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Leicester City, FA Cup'ta şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürdü.

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