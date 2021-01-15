F.Bahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı!

Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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F.Bahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı!
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15 Ocak 2021 17:57
Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan muayene ve çekilen MR sonrası oyuncumuz Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sinan Gümüş, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının ilk yarısında sakatlık yaşamıştı. Sinan, müsabakanın ikinci yarısında forma giymemişti.



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