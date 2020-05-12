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Ewing: "Başta, beni Warriors draft etsin istemiştim"

New York Knicks efsanesi Patrick Ewing, başlangıçta Golden State Warriors tarafından draft edilmek istediğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks efsanesi Patrick Ewing, başlangıçta Golden State Warriors tarafından draft edilmek istediğini itiraf etti.

12 Mayıs 2020, 1985'te düzenlenen NBA Draft lotaryasının 35. yıl dönümüydü.

Ancak, tartışmalı lotaryanın yıldönümünde, Ewing, Warriors'ın kazanmış olmasını ve onlar tarafından ilk sırada seçilmiş olmayı istediğini itiraf etti:

"Hepimiz orada izliyor ve bekliyorduk. Önce Golden State'e gitmek istemiştim, çünkü Eric Floyd orada oynamıştı ve Georgetown'da takım arkadaşımdı. Sonraki de Knicks'ti. Golden State kazanamadığında kesinlikle Knicks'e gitmek istemiştim."

Hall of Fame olan Chris Mullin'i seçen Warriors, 1985 draft lotaryasında beş sıra düşmüş ve Patrick Ewing'i tamamen kaçırmıştı.


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