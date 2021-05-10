Leonardo Bonucci, "Merih Demiral enerjisini ve coşkusunu Juventus'a aşılayan bir oyuncu. Merih Demiral, bizi coşturuyor, Juventus'un ihtiyacı olan enerjiyi veriyor" ??https://t.co/yCcqJvz72I



— Sporx (@sporx) March 9, 2021

Mircea Lucescu: "Merih Demiral, Alanyaspor'da oynarken Interli bir gözlemci Türkiye'ye gelip izledi. Ivan Zamorano ile Merih hakkında konuştuk. Inter Merih'i transfer etmek istedi ama Juventus herkesten daha çabuk davrandı." pic.twitter.com/o0vXgTYaX5



— Sporx (@sporx) December 7, 2020

Juventus'ta forma şansı bulamayan Merih Demiral'ın transferi için İngiltere Premier Lig takımlarından Everton resmen devreye girdi.Önce sakatlık sonra da koronavirüsten dolayı formasını kaybeden Merih Demiral, düzenli olarak forma giyemediği için Juventus'tan ayrılmak istiyor ancak Torino ekibi bu konuda katı bir tutum gösteriyor.Everton, Carlo Ancelotti'nin raporu doğrultusunda Merih Demiral'ın transferi için 30 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarttı ancak Juventus, milli futbolcuyu gelecek sezon kadroda da tutmak istiyor ve bir satış opsiyonu olsa dahi 60 milyon euroluk bonservis bedeli istiyor.