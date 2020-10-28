EuroLeague'den Kokoskov'a para cezası

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Igor Kokoskov, EuroLeague yönetiminden 5 bin avro para cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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EuroLeague'den Kokoskov'a para cezası
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28 Ekim 2020 20:26
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Igor Kokoskov, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki Panathinaikos OPAP maçının hakemleriyle yaşadığı tartışma nedeniyle 5000 avro ceza aldı.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, cezaya gerekçe olarak 48 yaşındaki Sırp antrenörün, hakemlere saygısız davranması gösterildi.

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Yunan ekibine 82-68 yenildiği karşılaşmada, hakem kararlarına birkaç kez itiraz eden Kokoskov, aldığı teknik fauller sonrası sahadan atılmıştı.



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