EuroCup Women'da Beşiktaş, SL Benfica'yı konuk edecek

EuroCup Women'da Beşiktaş, 21 Kasım Perşembe günü deplasmanda SL Benfica ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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EuroCup Women'da Beşiktaş, SL Benfica'yı konuk edecek
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20 Kasım 2024 11:57
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu beşinci haftasında 21 Kasım Perşeme günü Portekiz temsilcisi SL Benfica'ya konuk olacak.

Pavilhao Fidelidade Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.30'da başlayacak.

Grubunda geride kalan 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılar, zirvede yer alıyor.

SL Benfica ise bir galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 3. sırada bulunuyor.

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