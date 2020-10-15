Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Eskişehirspor'da bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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15 Ekim 2020 15:48
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Ekim'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanacak müsabaka öncesi teknik heyet ve futbolculara Kovid 19 testi uygulanırken, bir oyuncunun sonucu pozitif çıktı.

Test sonucu pozitif olan ve herhangi bir semptom göstermeyen oyuncu, evinde izolasyona alındı.



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