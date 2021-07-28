Eskişehirspor'da yeni başkan hedefleri açıkladı

Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'un dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda göreve gelen yeni yönetim takımı eski güzel günlerine döndürmeyi hedefliyor.



Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, 12 yıl aradan sonra 2007-2008 sezonunda yeniden boy göstermeye başladığı Süper Lig'e 2015-2016 ise veda etti. 2016-2017'den beri TFF 1. Lig'de mücadele eden Eskişehir temsilcisi, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve geçmiş dönemde forma giyen futbolcular ile antrenörlere olan borçları nedeniyle uygulanan transfer yasağı dolayısıyla kadro kurmakta zorlandı.



Siyah-kırmızılılar, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 sezonunda altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla sahaya çıkarak, sportif başarı sağlayamadı. Bu arada 2019-2020 sezonunda ligi 12 puanla son sırada bitiren Eskişehirspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla 2020-2021 futbol döneminde de TFF 1. Lig'de mücadelesini sürdürdü.



Eskişehir temsilcisi, 2020-2021 sezonunda da ligi 8 puanla son sırada tamamlayınca Misli.com 2. Lig'e düştü.



- TFF 1. Lig'deki 4 sezonda 5 başkan görev aldı



Süper Lig'e vedasının ardından ekonomik sıkıntılarla boğuşan Eskişehirspor'da sırasıyla Halil Ünal, Sinan Özeçoğlu, Kaan Ay, Osman Taş ve Mustafa Akgören, kulüp başkanlığı yaptı. Akgören'in başkanlığında TFF 1. Lig'e veda eden Eskişehirspor'da, 4 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılması karar alındı.



Söz konusu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamamasının ardından 11 Haziran'da yeniden toplanan genel kurulda da başkanlığa aday çıkmadı. Bu sırada Divan Kurulu'nun yönettiği Eskişehirspor'da 28 Haziran ile 12 Temmuz'da da yapılan genel kurullarda başkan adayı çıkmaması üzerine 27 Temmuz'da son kez toplanılması kararlaştırıldı.



Dün gerçekleştirilen ve 509 delegeden 104'ünün katıldığı genel kurulda Eskişehir temsilcisinin 22. kulüp başkanı olarak Mehmet Şimşek seçildi.



- Kulüp Başkanı Şimşek: "Amacımız Eskişehirspor'u yaşatmak"



Yaklaşık 2 ay devam eden olağanüstü genel kurul sürecinin ardından Kulüp Başkanı olan Mehmet Şimşek, AA muhabirine, kent ile Eskişehirspor'u barıştırıp, birleştirmek istediklerini kaydetti.



Eskişehirspor yönetimine kimsenin talip olmak istemediğini anlatan Şimşek, "Biz, son dakikaya kadar bekledik. Kimse yönetime talip olmayınca arma ve Eskişehirspor'un yok olmaması için arkadaşlarımla cesaret edip, yönetimi aldık. Amacımız Eskişehirspor'u yaşatmak. Kulüp kapanma aşamasına geldi. Bugün son günün son dakikasıydı. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Şimşek, Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek bütçe yapabilecek güçte olduklarının altını çizdi.



"Şehir birlik olur, arkamızda durursa daha büyük hedeflerimiz olur." diyen Şimşek, şöyle devam etti:



"Yönetici bile bulunmayan bir ortamda 30-35 kişi bir araya getirmek çok zor bir iş. Eskişehirspor, 29 Temmuz'da topbaşı yapacak. Futbolcularımızı elde tutuyoruz. Giden 4-5 futbolcumuz olmuş. Onları ikna çalışmalarındayız. Bazı güzel gelişmelerimiz de fidan futbolcularımız için. Takımı sahaya çıkartacağız. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şehir birlik olursa Anadolu efsanesi yeniden sahada olacaktır. Elimizde sihirli bir değnek yok. Şehrin kulüple barışmasını istiyorum. Şehir birlik olursa kulüp de başarılı olur."



