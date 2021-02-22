Eski Beşiktaşlı Marcelo'dan flaş Liverpool itirafı

Ara transfer döneminde milli oyuncumuz Ozan Kabak'ı kadrosuna katan Liverpool'un Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo Guedes için de girişimlerde bulunduğunu bizzat Brezilyalı oyuncu açıkladı.



Devre arasında anlaşma sağlanamadığını kaydeden tecrübeli stoper, "Menajerim ara transfer döneminde Liverpool ile görüştü ancak Lyon'da mutluyum. Benim hayalim Lyon ile şampiyonluk kazanmak." ifadelerini kullandı.



"LYON İLE SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"



Lyon ile bitecek sözleşmesi için görüşmeler yaptıklarını kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, "Lyon ile sözleşmem yaz aylarında bitiyor, umarım yakın zamanda bir çözüm bulacağız. Şu anda burada iyiyim, Lyon'a vereceğim çok şey olduğunu hissediyorum. Zamanla iyi bir çözüme varacağız." dedi.



2017'de Beşiktaş'tan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes, 152 maça çıktığı Fransız ekibinde 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı da yaptı.



