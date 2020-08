'Erzurumspor lige renk katan kulüplerden biri'

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferi Kaan Kanak, "Erzurum, takımını sahiplenen bir şehir. O yüzden Erzurumspor her zaman Süper Lig'de bulunması gereken, lige renk katan kulüplerden biri." dedi.



Kaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurumspor Kulübünde çok güzel bir aile ortamı olduğunu söyledi.



Kulübe ilk geldiği anda bu durumu hissettiğini anlatan Kaan Kanak, "Yeni geldiğiniz bir yerde birkaç gün yabancılık çekersiniz ama ben burada hiç öyle bir şey hissetmedim. Sanki daha önce beraber oynamışız, burada bulunmuşum gibi hissediyorum. Yani her şey çok iyi." dedi.



Erzurumspor ile ilgili düşüncelerini aktaran 29 yaşındaki sol bek, şöyle devam etti:



"Erzurumspor, Süper Lig'de olması gereken bir camia. Çünkü büyük bir camia ve büyük bir taraftar grubu var. Erzurum, takımını sahiplenen bir şehir. O yüzden Erzurumspor her zaman Süper Lig'de bulunması gereken, lige renk katan kulüplerden biri. Hedefimiz de bu yönde. Takımı taşıyabildiğimiz kadar en iyi noktaya taşımak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."



- "Çok zorlu bir süreç geçecek"



Kaan Kanak, geçen sezon salgın sürecinin başlamasıyla futbol kulüplerinin sıkıntılar yaşadığını kaydetti.



Bu durum üzerine 21 takımla Süper Lig'in oynanması kararı alındığını hatırlatan Kaan, "Önümüzdeki sezon 21 takımla oynayacağız. Yani avantajlı bir durum demeyelim, bence çok avantajlı bir durum yok. Ligde 21 takım var ve bu sezon bütün takımlar ve oyuncular çok yoğun bir sezon geçirecek. Zaten fazla bir ara olmadı. Bütün futbolcular, neredeyse iki seneyi bir anda oynayacak. Bu anlamda çok zorlu bir süreç geçecek. Kimsenin işi kolay değil ama biz iyi hazırlanıyoruz. İyi bir takımız ve daha da iyi olacağız." ifadelerini kullandı.



- "Burada da köklü bir camia var"



Kaan Kanak, kulübün ve yönetimin iyi çalışmaları olduğuna değinerek, şöyle konuştu:



"Gerçekten iyi bir takım hazırlığı yapıyorlar. Biz elimizden geldiğince iyi çalışıp, ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Hafta içi ve hafta sonu dinlenme aralığı olmadan iki sene üst üste oynayacakmış gibi olacağız ama yapacak bir şey yok, bu bizim işimiz. Her işin bir zorluğu var, profesyonellikte bunlar oluyor. Biz en iyi şekilde çalışıp, bunun da üstesinden gelmeye çalışacağız. Erzurum'un, şehrini ve kulübünü sahiplenen gerçekten içten sarılan bir taraftar grubu var. Daha önce burada oynamadım ama Erzurumspor'a karşı oynadığımda ya da televizyonda maçlarını izlediğim zaman bunu görüyordum. Bu bir takım için gerçekten büyük avantaj, özellikle Süper Lig'de çünkü buraya gelen rakip takım bu taraftarın ve şehrin baskısını hissedecektir. Burada da köklü bir camia var ve köklü bir şehir."



Taraftar grubunun takıma sahip çıkıp sonuna kadar desteklediğini belirten Kaan, taraftar grubuyla takımı en iyi yere çıkaracaklarını söyledi.