Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Erzurumspor, Ayemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Yeni teknik direktör Mehmet Özdilek ile ilk maçında galibiyete ulaşan Erzurumspor'a 3 puanı getiren tek gol, 54. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu galibiyetle birlikte puanını 5 yapsa da son sıradan kurtulamadı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
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Yeni teknik direktör Mehmet Özdilek ile ilk maçında galibiyete ulaşan Erzurumspor'a 3 puanı getiren tek gol, 54. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu galibiyetle birlikte puanını 5 yapsa da son sıradan kurtulamadı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.
Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın