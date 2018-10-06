Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaileKazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Erzurumspor, Ayemiz Alanyaspor'umağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.Yeni teknik direktör Mehmet Özdilek ile ilk maçında galibiyete ulaşan Erzurumspor'a 3 puanı getiren tek gol, 54. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi.Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu galibiyetle birlikte puanını 5 yapsa da son sıradan kurtulamadı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.