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Erzurumspor, 8. maçında galibiyetle tanıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Erzurum Büyükşehir Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Erzurumspor, 8. maçında galibiyetle tanıştı!
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06 Ekim 2018 18:00
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Aytemiz Alanyaspor Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Erzurumspor, Ayemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Yeni teknik direktör Mehmet Özdilek ile ilk maçında galibiyete ulaşan Erzurumspor'a 3 puanı getiren tek gol, 54. dakikada Taylan Antalyalı'dan geldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu galibiyetle birlikte puanını 5 yapsa da son sıradan kurtulamadı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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