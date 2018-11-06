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Erwin Koeman'ın prensi Eljif Elmas

Orta sahada alternatifi kalmayan Erwin Koeman, genç oyuncusu Eljif Elmas'ı korumaya aldı.

Kaynak: Sabah
Erwin Koeman'ın prensi Eljif Elmas
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06 Kasım 2018 04:47
Fenerbahçe teknik heyeti, Eljif Elmas'ı el üstünde tutuyor. Makedon oyuncunun performansından hayli memnun olan Koeman ve teknik heyet, oyuncunun maçlarda çok zorlandığını fark etti ve sakatlık riskine karşılık hemen önlemini aldı.

Eljif'in antrenman öncesinde uyarıldığı ve dikkatli olması istendiği bildirildi. Öte yandan Koeman, oyuncunun sakatlığa açık durumda olması nedeniyle antrenman programında değişiklik yaptı.

Eljif'e yüklenilmemesi adına daha hafif tempolu antrenmanlarla bu süreci geçirmesi planlandı.



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