Erwin Koeman'ın prensi Eljif Elmas

teknik heyeti,'ı el üstünde tutuyor. Makedon oyuncunun performansından hayli memnun olan Koeman ve teknik heyet, oyuncunun maçlarda çok zorlandığını fark etti ve sakatlık riskine karşılık hemen önlemini aldı.Eljif'in antrenman öncesinde uyarıldığı ve dikkatli olması istendiği bildirildi. Öte yandan Koeman, oyuncunun sakatlığa açık durumda olması nedeniyle antrenman programında değişiklik yaptı.Eljif'e yüklenilmemesi adına daha hafif tempolu antrenmanlarla bu süreci geçirmesi planlandı.Emniyet Müdürlüğü, G.Saray derbisinde hayatını kaybeden F.Bahçeli Koray Şener üzerinden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği değerlendirilen paylaşımlarda bulunan O.Ç. isimli şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Bu arada Koray'ın adı Yalova'da bir parka verilecek.