Ertelenen Arsenal-PSV maçının tarihi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal-PSV maçı, 20 Ekim'de oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertelenen Arsenal-PSV maçının tarihi belli oldu!
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14 Eylül 2022 15:57
UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen Arsenal-PSV maçı, 20 Ekim Perşembe günü yapılacak.

A Grubu'nda perşembe günün oynanması planlanan ancak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelenen Arsenal-PSV maçının yeni tarihi belli oldu.

İngiliz temsilcisi, Hollanda'nın PSV takımıyla 20 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.

Premier Lig'de 19 Ekim'de oynanması planlanan Arsenal-Manchester City maçı ise başka bir tarihe ertelendi. Bu mücadelenin tarihi daha sonra duyurulacak.

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