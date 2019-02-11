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Ersun Yanal'dan Slimani'ye destek mesajı

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Islam Slimani için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal'dan Slimani'ye destek mesajı
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11 Şubat 2019 15:44
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında gönderilmesi planlanan ancak takımda kalan Islam Slimani ile ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.

Ersun Yanal, "Belki de Zenit karşısında gecenin futbolcusu olur" dedi.

Islam Slimani konusunda, "Slimani ile ilgili bir tereddütüm yok. Fenerbahçe'nin kontratlı oyuncusu. Slimani'yi anlamak istiyorum ve anlıyorum. O da çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için iyi olacak Slimani bu zorluklarla başa çıkabilecek deneyime sahip. Evet, kötü bir performans ama bu kötü gidecek anlamına gelmez. O zaman hayatta adım atmamamız gerekiyor. Sabah kalkıp, akşam yatana kadar birçok kötülükle karşılaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı

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