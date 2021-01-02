Ersun Yanal: 'Özgüven için savunma ağırlıklı oynadık'

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Özgüveni yeniden kazaanmak için Galatasaray karşısında savunma ağırlıklı bir futbol oynadıklarını dile getiren Ersun Yanal, "Özgüven önemli. Oynadığınız futbolun hücum savunma kısımlarını birlikte oynamak önemli ve en büyük dileğimiz. Tek taraflı oynamak gerektiği zamanlar var, özgüveni tekrar kazanmak için" dedi.



Yaşanan süreçlerden dolayı Galatasaray ve Antalyaspor'un zaaflarının olduğunu dile getiren Yanal, "Toplum, hayatta futboldan örnek vermeyi sever. Futbolda değişkenler fazladır. Pozitife döndürmek önemliydi. Güçlü ve iyi futbol oynayan bir takım Galatasaray. Onların da zaafları var, bizim daha fazla var. Çarşamba - pazar kupayla birlikte ara vermeden oynuyoruz. Gelişmek için ortam ve zaman problemi yaşıyoruz. Bunları da değerlendirirsek daha çok gelişeceğiz" şeklinde konuştu.



Her maçı Galatasaray'a karşı oynadıkları gibi savunma ağırlıklı oynamayacaklarını dile getiren Yanal, " Galatasaray'a bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum.Futbolda her maçın bir senaryosu var. Bu maçın senaryosunda mağlup olmamalıydık. İyi bir duruş sergilemeliydik. Bu böyle olmayacak hep. Başka türlü maçlar da var. Futbol oynamaya çalışan bir ekibe karşı gol atmaya yönelik plan da yaptık, başarılı olamadık. Hep böyle oynamayacağız. Daha pozitifini bazen oynuyoruz ve çalışıyoruz da" dedi.



