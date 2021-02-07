Ersun Yanal: "Bu disiplinle devam edeceğiz"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal: 'Bu disiplinle devam edeceğiz'
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07 Şubat 2021 19:42
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Denizlispor karşılaşmasında tahmin etmedikleri bir gol yediklerini söyledi.

Golü yedikten sonra atak yapsalar da çok üretken olamadıklarını aktaran Yanal, "Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi. Bize ciddi bir şekilde direnç gösterdiler. Oyunun yüzdesi bizde olsa da hiçbir anlam ifade etmedi. Bulduğumuz gol planlı bir gol olmasa da yediğimiz golün telafisi açısından bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını tebrik eden Yanal, "Onlar, maç kaybetmeme arzusunu 8. haftaya çıkarttılar. Böyle disiplinli şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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