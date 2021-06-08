Erol Bulut'un Papiss Cisse talebi

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın başına geçen Erol Bulut, Fenerbahçe ve Alanyaspor'daki öğrencisi Papiss Cisse'nin transferini istedi.

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Erol Bulut'un Papiss Cisse talebi
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08 Haziran 2021 12:59
Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ve Teknik Direktör Erol Bulut transfer için buluştu.

Bir çok futbolcu isminin gündeme geldiği Gaziantep FK'da bu isimlerden biride Fenerbahçeli Papiss Cisse oldu.

Erol Bulut forvet hattına eski öğrencisini isterken yönetim ise bu transfere sıcak baktı. Cisse'nin ise Erol Bulut ile görüştüğü öğrenildi.

36 yaşındaki Senegalli futbolcunun, bir yıl daha Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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