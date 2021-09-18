Erol Bulut: "Şanslı olsaydık kazanabilirdik"

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut açıklamalar yaptı.

Haber; AA
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Erol Bulut: 'Şanslı olsaydık kazanabilirdik'
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18 Eylül 2021 17:27
Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut, deplasmanda bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıya iyi başlayamadıklarını ama ikinci yarı oyuna giren oyuncularla iyi bir futbol oynadıklarını belirtti.

Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönmenin iyi olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"90 dakikada, çok ayrı iki 45 dakika izledik. İlk yarı bizim oyuna başlamak istediğimiz şekil başlayamadık. Rakipten uzak, ikili mücadeleye de istediğimiz şekilde giremedik. Rakibin hücum yollarında ne yapmak istediğini gayet iyi biliyorduk. Genellikle kanatlara topu aktarıp oradan ortalarla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Nitekim ilk golü bize bu şekilde attılar. Bizim ilk 45 dakika konsantrasyonumuz üst düzeyde değildi ama ikinci yarı herkese bambaşka bir Gaziantep Futbol Kulübü izlettirdik. Oyuna giren futbolcularımız büyük katkı sağladı. Maçı kazanmaya çalıştık, her şeyimizi ortaya koyduk, yakaladığımız pozisyonlarda biraz daha şanslı olsaydık buradan 2-1 galibiyetle ayrılabilirdik ama 1-1 de bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz."




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