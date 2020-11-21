Dört maçlık galibiyet serisinin ardından Kadıköy'de Konya'ya mağlup olan Fenerbahçe, başkent deplasmanında yeni bir başlangıç hedefliyor. Son taktik idman öncesinde teknik patron Erol Bulut, Sarı-Lacivertli futbolculara uyarılarda bulundu.



DERSİMİZİ ALDIK



Eksiklerin çokluğu Erol Bulut'u endişelendirmiyor. Ankara'ya hareket öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan genç çalıştırıcı "Bu kadro bu gibi durumlara karşılık kuruldu. Eksiğimiz çok ama puan kaybı için mazeretimiz yok. Konyaspor maçından hepimiz ders çıkardık. Ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksiğimiz yok demektir. Rakibimiz, hoca değiştirdi. Bize karşı oynayan takımlar ayrı bir motivasyonla sahaya çıkıyor. Onlardan daha çok koşup daha çok istememiz lazım" ifadelerini kullandı.



EKSİKLERİMİZ BAHANE DEĞİL!



Başarılı teknik adam, "Konya maçında fire verdik. Sizden Ankara yeni bir bir başlangıç istiyorum. Tüm enerjimiz ve konsantrasyonunuz sahada olmalı. Eksiklerimiz var ama hala güçlüyüz" dedi.



OYUN DİSİPLİNİNDEN TAVİZ YOK



Bulut şöyle devam etti: "Erken gol istiyorum ama gol gecikirse oyun disiplininden taviz vermeyeceğiz. Konya maçında bu hatayı yaptık. Kazanıp derbiye morali hazırlanmalıyız."



