  •  
    Bu sezon için bir ilk!.. Beşiktaş seriye bağladı
  •  
    Atiba sezon sonunda ayrılıyor mu? Cevabı...
  •  
    Galatasaray maçındaki o görüşmeyi anlattı!..
  •  
    "F.Bahçe'de oynarken çok zevk aldım ancak.."
  •  
    .. Ve Raul Meireles'ten Adriana Lima sürprizi!

Erol Bulut: "Adem Büyük istemeden yaptı"

Yeni Malatyaspor'un teknik patronu Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Erol Bulut: 'Adem Büyük istemeden yaptı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2019 23:19
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İşte Erol Güneş'in maç sonu sözleri:

"Maça bakınca iyi giremedik gibi... Daha sonra toparladık. İstediğimiz atakları gerçekleştirmeye başladığımızda, maalesef 39. dakikada bir kırmızı kart oldu. Adem'in istemeden yaptığı bir hareket."

"FUTBOLCULAR ELİNDEN GELENİ YAPTI"

"Ondan sonra Beşiktaş'a 10 kişi kalınca kazanmanız çok zor. 1-1'i yakaladık ama 5 dakika sonra basit bir gol yedik. Futbolcular elinden geleni yaptı ama 2-2'yi bulamadık ve maçı kaybettik. Risk almamız gerekiyordu. Rakip de 2-3 tane daha pozisyon buldu ve Ertaç onları engelledi. İyi maç oldu ama biz 3 puan almak istiyorduk."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için