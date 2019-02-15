"FUTBOLCULAR ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu."Maça bakınca iyi giremedik gibi... Daha sonra toparladık. İstediğimiz atakları gerçekleştirmeye başladığımızda, maalesef 39. dakikada bir kırmızı kart oldu. Adem'in istemeden yaptığı bir hareket.""Ondan sonra Beşiktaş'a 10 kişi kalınca kazanmanız çok zor. 1-1'i yakaladık ama 5 dakika sonra basit bir gol yedik. Futbolcular elinden geleni yaptı ama 2-2'yi bulamadık ve maçı kaybettik. Risk almamız gerekiyordu. Rakip de 2-3 tane daha pozisyon buldu ve Ertaç onları engelledi. İyi maç oldu ama biz 3 puan almak istiyorduk."