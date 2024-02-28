Ernest Muçi: 'Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum'

Derbiyi beklediğini söyleyen Muçi, "Kendi aramızda konuşmalar oluyor. Bu harika atmosferden bahsediyor herkes. Ben de oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok önemli bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 'ın yıldız oyuncusu Ernest Muçi, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Yarı finale çıkmaları ve Galatasaray derbisi hakkında konuşan Muçi,dedi.