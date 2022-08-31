Eren Elmalı: 'Premier Lig'e gitmek istiyorum'

Trabzonspor'un sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Eren Elmalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Kariyer hedeflerini açıklayan Eren, "Şu anda önceliğimi Trabzonspor'un başarısına vermiş durumdayım ancak Gelecekte her Türk futbolcu gibi ben de Avrupa'da oynamak istiyorum. İngiltere Ligi'ne kendimi yakın hissediyorum." dedi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımla çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Abdullah Avcı'nın bizimle iletişimi çok iyi, bize çok değer veriyor. Futbolcular için bunu hissetmemiz çok önemli. Saha dışında da takım olarak güzel ilişkilerimiz var ve bu da sahaya yansıyor. Uyum süreci denen bir şey var futbolda. Çok uzun bir maraton var önümüzde, çok maç yapıyoruz. Ancak hedeflerimiz var ve bunları taraftarlarımıza göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"THEO HERNANDEZ'İ KENDİME YAKIN GÖRÜYORUM"



Dünya futbolunda kendisine en yakın gördüğü sol bekin sorulması üzerine cevap veren Eren, "Savunma yönümü biraz daha geliştirmem lazım. Ofansif olarak iyiyim ancak savunmamı da geliştirirsem dominant bir bek olacağımı düşünüyorum. Günümüz futbolunda en çok kendime yakın gördüğüm isim Theo Hernandez, fiziki olarak da kendime yakın görüyorum. Şu anda dünyanın en iyi sol beki olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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